Berlusconi: "Spero che governo Lega-5stelle duri" ma disintegra il reddito di cittadinanza

"Mi auguro che il governo Lega-5stelle duri se potrà fare qualcosa di buono per il Paese, in caso contrario meglio tornare al voto". Così Silvio Berlusconi, in un'intervista a Gazzetta Matin alla vigilia della sua visita ad Aosta per le amministrative, risponde sulle chance di un governo M5S-Lega.

"In ogni caso sul nostro ruolo non ci sono dubbi: ne resteremo fuori e non lo sosterremo, se non su singoli punti che riterremo utili per il bene degli italiani".

Berlusconi: "Reddito di cittadinanza radicalmente sbagliato"

"Il reddito di cittadinanza non è solo una proposta priva di coperture, è una proposta radicalmente sbagliata perché deresponsabilizza i cittadini" spiega Berlusconi.

"Compito dello Stato è orientare le persone che sono ai margini del processo produttivo a tornare a farne parte, non mantenerle in una condizione di mera sopravvivenza assistita".

"La spesa pubblica - spiega ancora Berlusconi - invece non è uno strumento sano né efficace per far ripartire il Paese: significherebbe indebitarsi ancora e – a parte il fatto che l’Europa non ce lo consentirebbe – significherebbe rendere la nostra economia ancora più fragile, ancora più esposta alle speculazioni internazionali. Senza contare il fatto che i debiti prima o poi vanno pagati e con questo lasceremmo un’eredità disastrosa alle prossime generazioni”.

"L’occupazione si ottiene prima di tutto facendo ripartire la crescita, che in Italia rimane troppo bassa, e questo si può ottenere attraverso una robusta politica di tagli fiscali come quella che avevamo proposto noi con lo strumento della flat tax. Avevamo anche indicato, come provvedimento immediato, la totale defiscalizzazione e decontribuzione per 6 anni per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato.

"Se toccano pensioni pericoli per sostenibilità sistema"

"Quanto alla legge Fornero, abbiamo detto anche noi che va modificata, ed è possibile farlo senza incidere pesantemente sui conti pubblici".

"Rimettere in discussione il concetto dell'aumento generale dell'età pensionabile - spiega Berlusconi - visto l'aumento dell'aspettativa di vita e la crisi della natalità vedo davvero seri pericoli per la sostenibilità del sistema".