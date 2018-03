I dem tirano dritto: "Né con la Lega né con i 5 Stelle"

Nessun cambio di rotta in casa Pd. Se giornalisti, opinionisti e pezzi dell'establishment continuano a fare pressioni sul Nazareno affinché arrivi un'apertura ai 5 Stelle, i democratici per ora restano arroccati sull'Aventino. A ribadire la linea è il reggente del partito, Maurizio Martina, in una intervista a Repubblica.

"Il voto del 4 marzo ci ha consegnato a una funzione chiara: l’opposizione. Da lì sfideremo chi governerà sul tema del cambiamento del Paese".

Niente alleanze quindi per il Pd? "Il voto degli italiani ha stabilito la nostra posizione. Lavoreremo dall’opposizione - ribadisce -. Non saremo indifferenti a ciò che dirà Mattarella, ma il nostro compito è prepararci a essere minoranza parlamentare e da lì dare un contributo al Paese".

"Serve un cambio di fase, idee più radicali, siamo stati percepiti come il partito del Palazzo, che difende il benessere di chi già ce l’ha. Il Pd riparta da un progetto forte di comunità".