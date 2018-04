Appello per operai a tempo indeterminato, arrivano migliaia di cv ma i sindacati accusano

Grafica Veneta ha trovato gli operai che cercava. Ad annunciarlo è il patron dell'azienda di Trebaseleghe, Fabio Franceschi, che qualche giorno fa aveva rilasciato un'intervista per lamentarsi del fatto di non essere riuscito in tre mesi a coprire i 25 buchi nell'organico, nonostante sul piatto ci fossero un contratto a tempo indeterminato e uno stipendio che partiva dai 1300 euro al mese.

Ma l'eco delle polemiche non si placa. Franceschi ora dice al Corriere del Veneto che "la selezione è conclusa" e "sono arrivati circa mille curriculum da tutta Italia, pochi dal Veneto", ma i sindacati alzano la voce.

"Grafica Veneta non eccelle nel tenere rapporti corretti con le parti sociali e non applica i contratti collettivi", deuncia Marianna Cestaro, Slc Cgil Padova. "Conta la retribuzione, ma anche l'orario di lavoro e la gestione dei turni incidono sulla qualità della vita".

Sui social poi in tanti hanno raccontato le loro esperienze passate all'interno dell'azienda: "La paga è alta ma le rotative non si fermano mai, non c'era un attimo di respiro, a volte si era sotto organico", dice uno di loro.

Ma Franceschi non si scompone: "Si fa quello che la legge permette: l'azienda negli ultimi anni è cambiata molto, forse abbiamo sbagliato i canali di comunicazione".