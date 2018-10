Tempesta di grandine spacca i vetri dell'auto: mamma ridotta così per proteggere la figlia

Negli ultimi anni, l'innalzamento della temperatura globale sta portando a fenomeni meteorologi estremi. Lo sa bene Fiona Simpson, una giovane mamma australiana di Kingaroy, nel Queensland, che pochi giorni fa è stata sorpresa da una violentissima grandinata mentre era in auto con la figlia, Clara.

Come riporta il sito Abc, la grandine ha mandato in frantumi parabrezza e finestrini dell'auto e la donna, per proteggere la figlioletta di quattro mesi seduta sul seggiolino, si è spostata sui sedili posteriori e ha difeso la piccola con il suo corpo, come uno scudo umano.

La tempesta era così forte che la donna neppure riusciva a sentire il pianto della figlia. Fiona, come mostra l'immagine, è stata deturpata dalla grandine con lividi e graffi.