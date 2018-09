Gratta due biglietti da 5 euro e sbanca. Sei anni fa vincita identica nello stesso tabacchi

A Venezia un ignoto giocatore ha vinto ben 500mila euro grazie a due biglietti da cinque euro de "Il miliardario". I tagliandi fortunati sono stati acquistati nella tabaccheria del Redentore dove, come racconta oggi Il Gazzettino, sei anni fa un giocatore aveva vinto la medesima cifra con lo stesso tipo di gratta e vinci.

"È un fatto sicuramente curioso - racconta il titolare dell'esercizio -, perché accade per la seconda volta in sei anni, con lo stesso sistema e dello stesso importo".

Il nome del fortunato vincitore è ovviamente top secret. "Gliel’ho promesso – dice ancora l'esercente -, anche perché non conosco il suo nome, quindi non potrei comunque indicarlo".

"E' rimasto tranquillo, io mi sarei buttato in acqua"

L’uomo infatti non è un cliente abituale della tabaccheria. L’esercente ha raccontato anche che il giocatore ha grattato i due biglietti fortunati proprio fuori dal tabacchi. Poi è tornato dentro per chiedere conferma della vincita. Quando ha capito di essere diventato milionario ha reagito non si è scomposto più di tanto. Anzi: "Io mi sarei buttato in acqua dalla felicità, invece lui è rimasto tranquillo e infatti mi ha confermato che forse non aveva ancora capito cosa fosse davvero successo".