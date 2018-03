Doppio colpo al Gratta e vinci, due biglietti da sogno: "Grandissima emozione"

A Cormano, in provincia di Milano, un giocatore si è portato a casa 1 milione di euro grazie ad un biglietto del Gratta e Vinci Classico 100X . Lo riferisce l’agenzia Agipronews, che riporta anche il commento del titolare della tabaccheria di via Vittorio Veneto dove è stato giocato il biglietto vincente. “Quando abbiamo saputo della vincita, abbiamo festeggiato con gioia – ha detto Sucong Xia -. In parte è come se avessimo contribuito alla felicità di qualcuno e questo pensiero ci rende entusiasti”.

A Tricase vincita da 500mila euro

La fortuna è passata anche per Tricase, nel Leccese, dove con un biglietto della serie "Il Miliardario" sono stati vinti 500mila euro. “Per quanto gestisca questa attività ormai da diverso tempo, non ci si abitua mai a notizie del genere. Contribuire all'immensa gioia di una o più persone tramite il proprio lavoro è sempre un'emozione grandissima, una sensazione che è anche difficile da spiegare”, il commento del titolare ad Agipronews.

Vince 1 milione ma non ritira il premio

È andata invece peggio, molto peggio ad un ignoto giocatore di Como che il 22 dicembre scorso ha vinto uno dei venti premi da 1 milione di euro con una schedina da tre euro al concorso speciale del SuperEnalotto "20 Nababbi a Natale". La vincita doveva essere ritirata entro venerdì 23 marzo ma nessuno si è presentato e il premio non può più essere incassato.