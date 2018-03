Gratta e vinci da 500mila euro, caccia all'anonimo fortunato: l'appello del titolare della ricevitoria

Un anonimo fortunato ha vinto ben 500mila euro con un biglietto del Gratta & Vinci, un "Doppia Sfida", giocato in un bar ricevitoria di Mologno, in provincia di Lucca.

Il titolare dell'esercizio lo ha scoperto scorrendo il report che Lottomatica fa delle vincite effettuate. L'incasso è stato registrato il 21 marzo, come scrive Il Giornale di Barga.

Ora Eginio Brondi, che gestisce il Bar La Stazione, ha affisso un cartello all'esterno invitando il vincitore a fargli avere, anche in forma anonima, una copia del biglietto da poter mostrare alla clientela, ma per il momento nessuno si è fatto vivo e non ci sono ipotesi sulla sua identità.

Una ricevitoria fortunata, quella di Eginio Brondi: nel 2011 grazie a un Gratta & Vinci "Turista per sempre" furono vinti oltre 1,7 milioni di euro. "L'altra volta invece lo sapevo (dice Brondi riferendosi al vincitore del 2011, ndr), ma nonostante tutto non mi pagò nemmeno una bevuta... Stavolta non ho idea di chi possa aver vinto di 500mila euro".