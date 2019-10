Fantoccio di Greta Thunberg impiccato sotto a un ponte a Roma

Un fantoccio con le fattezze di Greta Thunberg è stato ritrovato appeso con una corda sotto a un cavalcavia a Roma, a via Isacco Newton. A rivendicare il gesto sui social network un gruppo che si autodefinisce "Gli Svegli". Sopra al manichino, con le trecce e il l'impermeabile giallo con cui solitamente Greta Thunberg viene raffigurata, un cartello con la scritta: "Greta is your God" ("Greta è il vostro dio")

"Il manichino ha la sua faccia e perfino le sue trecce. Seguiranno altre azioni", scrive il gruppo che ha rivendicato il gesto, che ha trovato ferma condanna da parte della sindaca Virginia Raggi. "Vergognoso il manichino di GretaThunberg ritrovato appeso a un ponte nella nostra città. A lei e alla sua famiglia la mia solidarietà e quella di tutta Roma. Il nostro impegno sul clima non si ferma", ha scritto Raggi su Twitter.

Vergognoso il manichino di @GretaThunberg ritrovato appeso a un ponte nella nostra città. A lei e alla sua famiglia la mia solidarietà e quella di tutta @Roma. Il nostro impegno sul clima non si ferma. pic.twitter.com/YXMXMJDA3D — Virginia Raggi (@virginiaraggi) October 7, 2019

Resta un mistero invece la posizione de "Gli Svegli", così come il messaggio che gli stessi hanno voluto mandare dopo "aver impiccato Greta Thunberg". Al momento tutte le ipotesi sono aperte, in attesa della loro prossima mossa, come annunciato dalla stessa "Organizzazione Comunitaria". Nel frattempo la Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'indagine per "minacce aggravate". A coordinare l'indagine è il Procuratore aggiunto, Francesco Caporale, che attende una prima informativa della polizia.