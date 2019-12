Greta Thunberg è la persona dell'anno secondo la rivista Time

La persona dell'anno secondo la rivista americana Time è Greta Thunberg, l'attivista svedese in prima linea nella lotta contro i cambiamenti climatici. "La forza della gioventù" è lo slogan che accompagna l'immagine della 16enne svedese in copertina.

Scrive Time:

"Thunberg non è la leader di un partito né di un gruppo di pressione. Non è nemmeno la prima persona a lanciare allarmi sulla crisi climatica né la più qualificata per risolvere il problema. Non è una scienziata e non è un politico. Non ha accesso agli strumenti tradizionali che generano influenza: non è un miliardario o una principessa, non è una pop star e non è nemmeno un adulto. È un'adolescente normale che, prendendo il coraggio di dire la verità al potere, è diventa l'icona di una generazione. Rendendo evidente un pericolo astratto con una indignazione profonda, Thunberg è diventata la voce più pervasiva sulla questione più importante che il pianeta deve affrontare"