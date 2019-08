"Grillini da vergini a escort, si concedono a pagamento"

"Grillini da vergini a escort. I Cinquestelle, pur di governare, si snaturano. Ha ragione la Meloni: sono diventati il tonno della scatoletta che volevano aprire. Entrati in politica come puri, in 10 giorni sono passati dal letto della Lega a quello del Pd. E Di Maio, non contento, alza il prezzo fino all’ultimo". Titolo e sommario di Libero oggi in prima pagina.

"Grillini da vergini a escort": il titolo di Libero oggi

Nel giorno decisivo per la trattativa di governo col Partito democratico, il quotidiano diretto da Vittorio Feltri e Pietro Senaldi non risparmia le critiche al Movimento 5 stelle, azzardando addirittura un paragone provocatorio (per usare un eufemismo...) tra grillini ed escort per cercare di raccontare con i soliti toni accesi "quel che erano e quello che sono diventati".

"Si concedono a pagamento", è l'accompagnamento al titolo che fa riferimento proprio al negoziato con i democratici per la nascita di un governo giallorosso, dopo la fine dell'esperienza di governo con la Lega di Matteo Salvini. Come segnala Giornalettismo, questo titolo di oggi accompagna l'articolo di Renato Farina che tenta di fare una cronistoria del Movimento 5 Stelle: