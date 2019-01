A Oxford per una lezione, Beppe Grillo contestato dal pubblico: buu e fischi

E' finito tra le contestazioni degli studenti l'intervento di Beppe Grillo alla Oxford Union, storica società di dibattiti legata al prestigioso ateneo britannico. Come riferisce l'inviato del Corriere della Sera Luigi Ippolito, Grillo, invitato in quanto "uno dei politici più rappresentativi d'Europa" e accompagnato da un traduttore simultaneo, ha portato avanti il suo monologo, affrontando diversi temi. Quando poi è arrivato il momento del dibattito e delle domande da parte del pubblico, sono iniziati i problemi.

Il primo a rivolgersi a Grillo è stato il giovane studente presidente della Oxford Union, "il quale ha provato a fare domande politiche a Grillo, chiedendogli delle attuali responsabilità come forza di governo: ma lui ha svicolato, lanciandosi in altri spezzoni di monologo. Al che il giovane presidente ha provato a insistere, rifacendo la domanda (come fanno gli intervistatori inglesi): ma non c’è stato verso".

Il video condiviso su Facebook da Cristian Trovato, presente all'incontro

L'atmosfera si è scaldata man mano che sono arrivate domande sulla politica, sulla democrazia interna dei Cinque Stelle e sui vaccini.