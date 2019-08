Ghiacciai in ritirata: ora Trump si vuole comprare la Groenlandia

Un territorio immenso, ricco di materie prime e - a breve - libero dai ghiacci: la Groenlandia sta acquisendo sempre più importanza negli interessi della sicurezza nazionale americana, tanto che a Washington si fanno sempre più insistenti le voci di una trattativa tra Stati Uniti e Danimarca per allargare il trattato di difesa che da decenni conferisce ai militari statunitensi diritti pressoché illimitati nella base di Thule, 750 miglia a nord del circolo polare artico. Qui una stazione radar è la testa di ponte del sistema di allarme rapido missilistico balistico statunitense.

L'interesse per l'isola "verde" risale alla seconda guerra mondiale, quando gli Stati Uniti sotto il presidente Harry Truman nel 1946 si offrirono di acquistarla dalla Danimarca per 100 milioni di dollari. Un'offerta che fu rispedita al mittente.

Infatti sebbene la Groenlandia sia geologicamente parte del Nord America, è culturalmente e politicamente legata all'Europa. Lo status della più grande isola del mondo è alquanto particolare in quanto la sua economia dipende per circa il 60% da sussidi che arrivano dalla Danimarca.

Kenneth Mortensen, agente immobiliare di Nuuk - la capitale della Groenlandia - ha spiegato al Wall Street Journal come le 811.000 miglia quadrate dell'isola appartengono al governo. "In Groenlandia, hai il diritto di utilizzare la terra dove vuoi costruire una casa, ma non puoi comprare."

Il rapporto del Wall Street Journal arriva mentre Trump si prepara per la sua prima visita formale in Danimarca il 2-3 settembre, quando incontrerà il primo ministro Mette Frederiksen e parteciperà a una cena di stato ospitata dalla regina Margrethe II.

