Multe fino a 450 euro a chi abbandona mascherine e guanti per strada

Chi abbandona guanti e mascherine utilizzati per prevenire il contagio da Covid-19 rischia una multa fino a 450 euro. Pippi Mellone, sindaco di Nardò in provincia di Lecce, ha deciso di inasprire le sanzioni ed ha firmato la relativa ordinanza. Con questo provvedimento l’amministrazione comunale ha inteso “punire” l’abbandono per strada e sui marciapiedi di guanti e mascherine anti-contagio, soprattutto nei pressi di supermercati e altri punti vendita. Un fenomeno in crescita nelle ultime settimane, tanto da diventare un serio problema non solo dal punto di vista della pulizia e del decoro, ma teoricamente anche un rischio per la salute.

Già nei giorni scorsi l’assessore all’Ambiente di Nardò, Mino Natalizio, aveva invitato i trasgressori ad essere meno superficiali, inquadrando la questione non solo nel capitolo della pulizia del contesto urbano, ma anche in quello dell’ipotetico pericolo di contagio. La nuova ordinanza stabilisce che, salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque abbandoni dispositivi di protezione individuale sul suolo pubblico, lungo le strade o li disperda nelle campagne, è punito con la sanzione pecuniaria da un minimo di 75 ad un massimo di 450 euro.

Lo stesso provvedimento ricorda che il corretto smaltimento dei dispostivi di protezione, come indicato dall’Istituto superiore della sanità, deve avvenire con le modalità dei rifiuti indifferenziati, avendo cura di avvolgere preventivamente gli stessi in uno o più sacchetti di plastica ben chiusi prima di riporli nel contenitore per il conferimento.