''Ha pochi mesi di vita'': a 12 anni sconfigge il tumore al cervello e torna a scuola

Se non è un miracolo, poco ci manca. Una ragazzina di 12 anni Milli Lucas, di Perth, in Australia, è riuscita a guarire quasi completamene da un cancro al cervello per cui i medici le avevano dato pochi mesi di vita. Secondo i dottori che l'avevano visitata in Australia il tumore era allo stato terminale, con la vita di Milli che si sarebbe dovuta spegnere di lì a poco. Invece, la ragazzina e la sua famiglia sono volati in Germania, dove il dottor Charlie Teo è riuscito ad eliminare il 98% della massa tumorale. La ragazzina, come racconta News.com.au, offre di una rara sindrome, quella di Li-Fraumeni. Si tratta di una malattia genetica che predispone al rischio di contrarre diversi tipi di tumori.

Quando a Milli è stato diagnosticato il cancro al cervello, sembrava che per lei non ci fossero speranze. Secondo i medici australiani sarebbe potuta sopravvivere soltanto per qualche altro mese, con un'eventuale operazione che avrebbe potuto lasciarla paralizzata. Quando ogni speranza sembrava vana la famiglia Lucas ha deciso di tentare l'ultima possibilità: una terapia in Germania dall'esperto dottor Teo che, nonostante le nefaste previsioni, è riuscito a restituire speranza non soltanto a Milli, ma anche a tutti i malati di tumore.

Adesso, dopo l'operazione e le successive terapie di un'equipe medica specializzata, Milli è potuta tornare tra i banchi di scuola. La pagina Facebook 'Team Millstar', è stata riempita di messaggi di e parole commoventi, tra cui anche quelle dei genitori di Milli, felici di vedere il sorriso comparire sul volto della loro bimba, che finalmente ha potuto riabbracciare la sorellina, oltre a riprendere tutte le sue passioni come lo studio e la musica. Per Milli, la vita è ricominciata.