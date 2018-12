Guasto in fabbrica, una tonnellata di cioccolata finisce in strada

Il sogno di tutti i golosi del mondo: una strada ricoperta da una tonnellata di cioccolata. No, non si tratta di una sorpresa natalizia, ma della conseguenza di un incidente avvenuto in una fabbrica di dolci a Werl, cittadina tedesca a circa 40 minuti da Dortmund.

Un bel vedere per gli appassionati di dolciumi, un po' meno per gli addetti alle pulizie che hanno dovuto rimediare a questo 'dolce' inconveniente.

Come riporta il quotidiano tedesco Soester Anzeiger l'incidente ha avuto luogo all'interno dello stabilimento della Dreimester, una bottega di artigiani specializzati in dolci di cioccolata.

Un inaspettato guasto tecnico ha provocato la fuoriuscita di circa una tonnellata di cioccolato liquido, che poi si è solidificato una volta a contatto con l'asfalto. Per pulire tutto c'è voluto l'intervento di 25 vigili del fuoco che con acqua calda e fiamma ossidrica hanno dovuto rendere la cioccolata più morbida.