Guerra in Siria, la Germania blocca la vendita di armi alla Turchia

La Germania ha deciso di bloccare le esportazioni di armi alla Turchia. Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas ha annunciato alla 'Bild am Sonntag' che, "sullo sfondo dell'offensiva militare turca nel nord-est della Siria, la Germania non rilascerà più alcun nuovo permesso all'esportazione di attrezzature militari che possano essere utilizzate dalla Turchia in Siria". Analogo provvedimento era stato già preso da Paesi Bassi, Finlandia, Danimarca e Norvegia.

Intanto l’offensiva di terra procede. In mattinata la Turchia ha rivendicato "il controllo della zona residenziale di Ras al-Ayn", nel nordest della Siria. La notizia è stata diffusa dall'agenzia ufficiale Anadolu nel quarto giorno dell'offensiva turca contro le forze curde nella regione e poi smentita dalle forze curde delle Fds.

Sarebbero almeno almeno 60 i civili uccisi, tra cui 7 donne e sei minori, nelle ultime 72 ore, secondo quanto riferito dalla Mezzaluna Rossa curdo-siriana. Sotto il fuoco dell’artigleria turca sarebbe finito anche un carcere dove erano detenuti molti jihadisti.

“Fonti locali – spiega l’ANSA - riferisconi che nel nord est è stata presa di mira una prigione dove sono detenuti centinaia di miliziani dell'Isis: un'autobomba è esplosa vicino al carcere centrale di Hasake, capoluogo della regione nord-orientale siriana. Non è chiaro se l'attentato abbia danneggiato il penitenziario dove si trovano centinaia di miliziani jihadisti. Ieri, le forze curde avevano affermato che 5 membri dell'Isis erano fuggiti dopo che un carcere di Qamishli, a nord di Hasake, colpito da raid turchi”.