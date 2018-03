Va in Parlamento a 33 anni: "Per la campagna elettorale ho speso 120 euro"

Guia Termini viene da Treviglio, ha 33 anni, è la prima “grillina” bergamasca eletta in Parlamento: la sua storia è ancora tutta da scrivere, ma intanto è cominciata. E con un dato a dir poco significativo, come scrive L'Eco di Bergamo: la sua campagna elettorale è costata poco più di 120 euro, i soldi per qualche manifesto, “la benzina per andare in giro”. Giovane e volenterosa, come è giusto che sia alla sua età: in tasca una laurea in ingegneria gestionale, al momento lavora alla Hanes Italy di Grassobbio.

"Mi sento travolta dalle emozioni", racconta con un pizzico di orgoglio. Me lo dicevano tutti che avevo molte possibilità di essere eletta – ha detto ancora all'Eco – Ma un conto è crederci, un altro è vederlo diventare realtà".

La prima cosa da fare, spiega, è tornare al lavoro “e confrontarmi con l'ufficio Risorse umane”. Poi si partirà per davvero, con tanto impegno. “E' una grande responsabilità, ce la metterò tutta. Non avendo ricevuto finanziamenti da nessuno, mi sento libera di portare avanti quello in cui credo”.