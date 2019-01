Il cibo diventa "Halal": il nuovo trend è il mercato islamico

Halal è una certificazione che conferma che l'alimento è permesso dall'Islam. Un business in enorme crescita e sempre più multinazionali stanno seguendo il trend di produrre alimenti (ma anche cosmetici e farmaci) che possano essere distrubiti anche nel mercato islamico.

Adesso anche la Ferrero è diventata "Islam-compatibile" per alcuni suoi prodotti di punta come Kinder Bueno, gli ovetti di cioccolata e soprattutto la Nutella, la crema spalmabile più conosciuta al mondo.

Cibo Halal, un business da 1,3 miliardi di dollari nel 2018

Cedomir Nestorovic, esperto di finanza islamica e professore all'università Essec - business school francese - lo conferma a il Messaggero.

La crescita dell'Islam nel mondo e lo sviluppo delle economie dei Paesi islamici sono sotto l'occhio delle multinazionali. Danone e Nestlè e catene di distribuzione come Carrefour sono già sui mercati arabi con prodotti certificati.

E senza la certificazione Halal è impossibile entrare nei mercati islamici. Il marchio Halal garantisce che non vi siano sostanze proibite, come la carne di maiale. Ma anche il mondo del turismo si sta adeguando: ci sono anche pacchetti turistici studiati ad hoc per gli islamici, ai quali vengono proposte vacanze che non violano i precetti del Corano. E perfino alcune compagnie aeree sono considerate più "Islam friendly" rispetto ad altre.