Hamilton: "Il mondo sta reagendo e noi corriamo. Nella formula 1 il denaro è il re"

"Sono davvero molto sorpreso dal vederci tutti qui, è bello poter gareggiare, ma per me è quasi uno choc essere seduti in una conferenza stampa in questa stanza con così tanti fan". Sono le parole del campione del mondo di F1, Lewis Hamiton, da Melbourne dove domenica si correrà il Gp d'Australia di F1 parlando dell'emergenza legata al coronavirus.Hamilton non ha risparmiato critiche agli organizzatori del circus, che hanno scelto di non annullare la prima gara della stagione nonostante la pandemia in atto.

"Sembra che il resto del mondo stia reagendo, anche se probabilmente un po' in ritardo, stamattina abbiamo sentito Trump chiudere i confini dall'Europa agli Stati Uniti. L'Nba viene sospesa e la F1 continua ad andare avanti". Alla domanda sul perché il circus non si fosse fermato Hamilton ha risposto in modo laconico, ma inequivocabile: "Il denaro è il re. Non voglio aggiungere altro. Ma non posso evitare di dire la mia opinione".