Camion travolge pullman della squadra di hockey degli Humboldt Broncos: decine di morti

Almeno 14 persone hanno perso la vita in un grave incidente stradale in Canada: un camion si è scontrato con un pullman sul quale viaggiava la squadra junior di hockey, secondo quanto riporta la Bb​c. A bordo vi erano 28 persone, tre feriti sono in gravi condizioni

La squadra, gli Humboldt Broncos, stava viaggiano sulla Highway 35, a nord di Tisdale, nella provincia occidentale di Saskatchewan.

L'incidente fra il camion e il bus è avvenuto attorno alle 17, ora locale. In un tweet, il premier canadese Justin Trudeau ha espresso il suo dolore: "Non posso neppure immaginare cosa stiano vivendo in questo momento quei genitori".

I cannot imagine what these parents are going through, and my heart goes out to everyone affected by this terrible tragedy, in the Humboldt community and beyond. https://t.co/2cIn2CTy08 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 7 aprile 2018

Gli Humboldt Broncos, che giocano nella Saskatchewan Junior Hockey League, erano in viaggio per disputare i play-off contro la squadra dei Nipawin Hawks. I giocatori hanno età compresa fra i 16 e i 21 anni.

The Humboldt Broncos, an @theSJHL team, were on their way to a game with the Nipawin Hawks when their team bus and a truck collided three hours northeast of Saskatoon. https://t.co/Z52Ndlts9d — TorontoStar (@TorontoStar) 7 aprile 2018