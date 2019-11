L'hotel più economico al mondo: 80 centesimi a notte (ma con una webcam sempre accesa)

Sareste disposti a passare una notte in un albergo con un prezzo bassissimo, ma con una telecamera fissa, accesa 24 ore su 24, che manda il pernottamento in diretta su YouTube? E' l'esperienza che si può provare in uno degli alberghi più economici del mondo (e del Giappone): l'hotel Asahi, situato nella città di Fukuoka. Il prezzo di una notte è di 100 yen, che equivale a meno di un dollaro e a circa 80 centesimi di euro. Ma la tariffa super economica spetta soltanto ai clienti che accettano di avere la webcam accesa in camera, vivendo quindi un soggiorno in stile Grande Fratello, con il mondo intero che potrebbe vedere quello che succede nella stanza.

Come racconta il quotidiano britannico Indipendent, il gestore dell'albergo Asahi, il 27enne Tetsuya Inoue, ha avuto questa idea dopo aver ospitato nella sua struttura uno youtuber britannico, che filmò e trasmise in diretta web quasi ogni momento della sua permanenza nell'albergo. In quel momento il ragazzo pensò che il web potesse diventare una nuova forma di guadagno per la sua attività, così creò il canale YouTube “One Dollar Hotel”, in cui gli utenti possono osservare quello che succede nella stanza in qualsiasi momento. Sono soltanto due le regole sulla privacy prevista dall'albergo: la trasmissione è soltanto video, senza audio, e in bagno non ci sono telecamere. Ovviamente il cliente è libero di spegnere la luce quando vuole, oscurando di fatto la trasmissione.

Nonostante lo spettacolo sia, nella maggior parte dei momenti, tutt'altro che entusiasmante, il canale YouTube del “One Dollar Hotel” ha superato i 5mila iscritti, mentre sono migliaia le visualizzazioni.