Il caso dell'hotel aperto nonostante i divieti: si può pernottare, mangiare e stare in piscina

Un hotel aperto nonostante le restrizioni e i divieti imposti per far fronte all'emergenza coronavirus, con tanto di possibilità di accedere alla piscina e pranzare o cenare a bordo vasca. Succede a Montegrotto Terme, in provincia di Padova. "Appare davvero inusuale che per l’ennesima domenica da quando il 21 febbraio si è affacciato drammaticamente il Covid-19, un albergo, l’Hotel Sollievo di Montegrotto Terme sia il solo, sembra di poter dire, che continua imperterrito lo svolgimento delle sue attività", scrive il collega di PadovaOggi Ivan Grozny Compasso che ha contattato il titolare al telefono: "Ci siamo finti interessati a voler passare un bel pomeriggio in piscina, consci che non avrebbe risposto a delle domande dirette se ci fossimo presentati come giornalisti, cosa che avevamo già provato a fare".

Nella telefonata che si può ascoltare qui sotto, il titolare dice: "La fortuna è che le piscine sono livelli essenziali di assistenza, è una cura in sostanza. In questo momento si può venire tranquillamente. Per precauzione il nostro direttore sanitario vi farà un certificato, l'acqua è usata in modo curativo...".

PadovaOggi segnala che l'hotel in questione era già finito agli onori della cronaca da quando sono in vigore le restrizioni dovute alla pandemia. Su segnalazione della polizia locale di Montegrotto Terme coordinata dal comandante Maurizio Cavatton, il Prefetto Renato Franceschelli aveva già disposto due volte la sospensione delle attività dopo aver riscontrato alcune irregolarità nella gestione dell'hotel.

