Mobili 'rubati' da Ikea e venduti con prezzi falsi (e bassi): licenziati 10 dipendenti

Avrebbero cambiato i cartellini dei prodotti Ikea sostituendoli con quelli più vantaggiosi, per poi affidare gli stessi prodotti a parenti ed amici per farli acquistare con prezzi chiaramente falsi. Un 'piano diabolico' che è costato il posto di lavoro a 10 dipendenti dell'Ikea di Corsico, in provincia di Milano. A raccontare la vicenda è stato il Corriere della Sera, secondo cui sarebbero oltre 30 i lavoratori finiti nei guai: oltre ai 10 licenziamenti per giusta causa ci sarebbero altri 22 dipendenti puniti con la sospensione di 20 giorni dal lavoro e dallo stipendio.

Questa truffa ai danni del colosso del mobile svedese, messa in atto sfruttando la posizione vantaggiosa dei dipendenti, è stata portata alla luce da un'inchiesta della Procura di Milano, che ha ipotizzato i reati di truffa, furto e ricettazione. I magazzinieri e i cassieri infedeli avrebbero fatto uscire dal punto vendita centinaia e centinaia di prodotti pagati con cartellini falsi o, in alcuni casi, fatti sparire direttamente.

Ikea, attraverso una nota ufficiale, ha ricostruito la vicenda e i risultati dell'inchiesta che ne è seguita: ''Un’indagine interna ha accertato che alcuni co-worker a Corsico hanno avuto gravi comportamenti mirati a danneggiare le risorse aziendali. Ikea sta prendendo i provvedimenti necessari per proteggere i suoi co-worker e il suo brand». Ikea spiega anche che «alcuni di questi provvedimenti disciplinari sono stati già emessi, altri saranno definiti nelle prossime settimane''.