Il M5s vuole chiudere l'Ilva e bloccare la Tav

A quanto pare, almeno in questa fase, il M5s non intende indietreggiare dalle posizioni più oltranziste elle origini. Anzi. Anche ora che sono ad un passo dal governo i 5 Stelle rivendicano la propria linea su due vicende di primissimo piano come l'Ilva e la Tav. Per quanto riguarda l'acciaieria, la posizione dei pentastellati è molto chiara: "Nel contratto c'è scritto chiaramente che si lavorera per la chiusura dell'Ilva", si legge in un post sul blog delle Stelle. Come il M5s intenda mantenere gli stessi livelli occupazionali per il momento non è chiaro.

Dura la replica del il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e del vice Ministro Teresa Bellanova: "La decisione di chiudere l'Ilva, il più grande impianto industriale del Sud Italia, confermata e ufficializzata oggi dal M5S, rende evidente perché il Governo aveva presentato alle parti sociali una proposta di accordo per consentire di completare il trasferimento a AmInvestco, mettere in sicurezza i posti di lavoro e i 2,4 mld di euro di investimenti privati per tecnologie e ambientalizzazione. Speriamo che le sigle sindacali che auspicavano la chiusura dell'accordo con il nuovo Governo capiscano che questa strada è chiusa. Siamo disponibili a convocare immediatamente il tavolo con azienda e sindacati per chiudere l'accordo ed evitare la più grossa deindustrializzazione del Sud degli ultimi decenni".

Quanto alla Tav oggi a Ivrea Di Maio ha ribadito che nel contratto "c'è il blocco della Tav in Val di Susa" e che la Tav "è un'opera inutile, andremo a a parlare con la Francia e diremo che la Torino-Lione poteva valere 30 anni fa, ma oggi non serve più".

Parole "surreali" secondo Giorgia Meloni: "Il futuro dell'Italia - dice la leader di Fdi - non è la politica dei no che blocca tutto, ma è la politica che decide di investire sulla crescita economica della Nazione e sulle infrastrutture strategiche. La Tav è una di queste e sarebbe un gravissimo errore fermare la sua realizzazione".