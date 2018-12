L'appello per Ilaria, affetta da un male incurabile: “Aiutateci o morirà”

Ilaria è una ragazza di 24 anni di Roma, studentessa al quinto anno di giurisprudenza, che ormai da cinque anni combatte la sua battaglia contro un meningioma anaplastico. Adesso, dopo ben sette interventi al cervello, i medici hanno definito il suo male incurabile. Un calvario senza fine che ha portato la 24enne in diversi ospedali italiani, da Udine a Pavia, passando ovviamente anche per la Capitale.

Come racconta Annarita Carbone su Il Tempo, nonostante gli interventi il meningioma torna ogni volta più aggressivo, con tutti i tentativi fatti fino ad ora che sono risultati vani, spegnendo lentamente le speranze di Ilaria e della sua famiglia. Alcune cure che potrebbero essere risolutive, come la radiochirurgia eseguita a Milano, hanno un rischio di morte troppo elevate (anche 90%) e non possono essere prese in considerazione. Dopo l'ultima operazione avvenuta a gennaio 2018 il meningioma si è spostato in una zona del cervello che i medici considerano inoperabile.

Rossana, la mamma di Ilaria, ovviamente non si è mai data per vinta, cercando consulti anche all'estero, dalla Svizzera alla Francia. Ma purtroppo le risposte sono sempre state le stesse. Ma adesso una nuova speranza arriva da Oltreoceano, come raccontato al quotidiano romano dalla stessa donna: “In America, al contrario di quanto accade in Europa e in Italia la ricerca medica avanza grazie ai fondi disponibili che invece mancano da noi. Tra i centri che possono darci una speranza c’è lo Sloan-Kettering di New York, il centro oncologico degli Stati Uniti per eccellenza”.

I medici americani si sono offerti di studiare il caso e di aiutare Ilaria, ma purtroppo i costi della analisi e delle terapie sono esorbitanti e fuori dalla loro portata: si parla di una cifra che oscilla tra 80mila e 400mila euro. Mamma Rossana ha lanciato una campagna di raccolta fondi, ma al momento è riuscita a raccogliere soltanto 12mila euro, che serviranno soltanto per il viaggio e per la prima visita, ma non sono abbastanza per le cure.