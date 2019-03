Travolti in moto da un'autocisterna: il dramma di Ilaria e Giuliano, morti in vacanza

Tragedia in vacanza per una coppia di italiani, Ilaria Rizzo e Giuliano De Santis, entrambi salentini. L'imprenditore 41enne di Lecce, gestore di diversi b&b, e la compagna 37enne, psicologa di Brindisi, hanno perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto a Chumphon, in Thailandia. I due sono stati travolti da un'autocisterna, mentre in sella a una moto stavano percorrendo la strada “Pak Nam Road”.

Dramma in vacanza: morti Ilaria Rizzo e Giuliano De Santis

Come riporta LeccePrima, il tragico incidente è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 16.30, a Chumphon, nel sud del Paese, sotto gli occhi di altri quattro amici della coppia. Stando ad alcune testimonianze, l’autocisterna procedeva a velocità sostenuta, per ribaltarsi proprio mentre la motocicletta era in fase di sorpasso da destra, finendo così sui due turisti, per i quali è stato inutile ogni soccorso. La dinamica è stata accertata anche da videocamere di sorveglianza che ritraggono bene le fasi dell'incidente. Diversi quotidiani hanno diffuso il video dell'incidente, ma considerando il contenuto 'forte' delle immagini abbiamo preferito non inserire il video all'interno della notizia.