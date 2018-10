Iliad ha lanciato una nuova tariffa

Iliad rilancia con una nuova tariffa destinata a chi naviga poco su internet e ha poco da spendere. Si tratta di una promozione riservata a 200mila utenti che a 4,99 euro al mese offre 40MB in 4G/4G+ in Italia e 40MB dedicati in Europa. Parliamo dunque di mega byte e non di giga byte: il traffico internet dunque è pochino. In compenso la compagnia offre minuti e sms illimitati.

La promozione 'Voce' a 4,99 euro, con un prezzo garantito dalla consueta formula "per sempre", va ad aggiungersi ad un'altra offerta destinata invece a 500mila utenti. Il pacchetto 'Giga 50' include 50GB in 4G/4G+ e 4GB dedicati in Europa, minuti e sms illimitati in Italia e in Europa e minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni al prezzo di 7,99 euro.

L'ultima offerta di Tre

Ma anche le altre compagnie non stanno a guardare. Tra le ultime offerte spicca la Tre All-In Master Digital di 3, che ad un costo di 6,99 euro offre minuti illimitati e 30 Gb al mese, mentre Ho mobile (l’operatore low cost di Vodafone) risponde con 50 Gb di traffico, chiamate ed sms illimitati a 9,99 euro.