Lancia l'immondizia in strada: il sindaco gliela riporta a casa

L'inciviltà va combattuta in ogni modo, anche con i piccoli gesti. Un insegnamento che arriva da Cesare Mason, sindaco di Piombino Dese, 10mila abitanti in provincia di Padova, che porta avanti da tempo la battaglia contro i rifiuti. Il primo cittadino, intervistato dal Corriere della Sera, è intervenuto in prima persona dopo aver ricevuto la segnalazione di una donna che aveva abbandonato una busta di rifiuti sulla strada.

Vista la situazione, Mason ha deciso di riportare l'immondizia direttamente a casa della 'legittima proprietaria': “Di solito è un lavoro che viene fatto dagli addetti del Comune - ha spiega al Corriere - Ma sabato non avendo operai l’ho eseguito io stesso. Purtroppo, dato che avevo annunciato cosa avrei fatto su Facebook, la signora non si è fatta trovare. Ma la multa la raggiungerà comunque”.

La persona che ha lanciato in strada l'immondizia adesso rischia una multa da 1.200 euro.