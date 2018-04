Imprenditore cerca 25 operai: "In tre mesi ne ho trovati solo 4, stipendio da 1500 euro"

Un'azienda della provincia di Padova cerca da tre mesi ben venticinque nuovi operai ma finora è riuscita ad assumerne solo quattro. "Non siamo un’azienda sconosciuta, la paga è buona e oscilla tra i 1.300 e i 1.500 euro al mese a seconda dell’inquadramento e la proposta è finalizzata ad un'assunzione a tempo indeterminato. Non so proprio spiegarmi perché non ci risponde nessuno", denuncia il patron della Grafica Veneta di Trebaselghe, Fabio Franceschi, in un'intervista a Il Mattino di Padova.

"Non cerchiamo figure specializzate, meglio se con qualche esperienza tipografica, da inserire su una nuova rotativa, un investimento da 10 milioni, che abbiamo montato da pochissimo in azienda", spiega. La mancanza di personale è un problema "che rallenta il nostro piano di investimenti" e "tiene ferma una rotativa da 10 milioni di euro", con notevoli ripercussioni sull'attività.

Eppure, garantisce Franceschi, hanno tentato di tutto per cercare il personale, persino il passaparola e le chiamate dirette fatte dall'ufficio risorse umane a chi aveva già lavorato con loro in tempi precedenti.