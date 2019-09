L'imprenditore che ha comprato l'isola di Serpentara: "Me ne sono innamorato"

Mezzo milione di euro. Sarebbe questo il prezzo, attualmente top secret, che un imprenditore romano avrebbe speso per acquistare l'isola di Serpentara, in Sardegna. Come riporta un articolo dell'Unione Sarda, l'acquirente in questione sarebbe il 57enne Fabio Sbianchi. Da tredici anni l'isola, con un vincolo ambientale e paesaggistico assoluto, era in vendita in un'asta fallimentare.

"Guardi che l'ho acquistata da un anno, l'atto notarile verrà firmato e registrato solo a ottobre", afferma l'imprenditore al quotidiano.