Imprenditore eroe, insegue il ladro e recupera la borsetta di una donna

Quando ha assistito allo scippo non ci ha pensato due volte: ha rincorso il ladro che aveva appena derubato un'anziana signora e le ha recuperato la borsetta.

Come racconta Davide Petrizzelli su TorinoToday, il protagonista dell'accaduto, è stato Marco Pirovano, imprenditore 36enne titolare della polenteria PolentOne di via Po e di altri negozi della stessa catena in tutta Italia.

Intorno alle 15 di ieri, venerdì 30 aprile, vicino alla sua attività, Pirovano è stato attratto dalle urla di un'anziana di 85 anni mentre era in attesa del tram 15 alla fermata: “Mi hanno rubato la borsetta!”. L'uomo ha così gettato a terra il suo borsone e si è messo all'inseguimento del ladro.

La corsa è durata circa 200 metri e il malvivente, un italiano sulla cinquantina, ha gettato la borsetta ed è fuggito. Pirovano, che vive a Torino da sette mesi perché "mi sono innamorato di questa città", ha così recuperato la borsetta e l'ha restituita alla proprietaria.