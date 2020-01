"Cielo rosso sangue": in migliaia in fuga dagli incendi, 12 morti

Migliaia di persone in fuga verso i litorali dell'Australia per cercare riparo dai grandi incendi che avanzano verso la costa. In particolare, riferisce la Bbc, le fiamme stanno avanzando rapidamente verso la città costiera di Mallacoota, minacciando le abitazioni locali.

La gente del posto ha descritto la situazione come una "terrificante esperienza" sotto un cielo rosso sangue.

Incendi in Australia: cielo rosso a Mallacoota

This is fucken insane. Impossible to even comprehend what they’re going though right now. Unbelievable. #Mallacoota #VictoriaFires pic.twitter.com/fXYDvHA0Mq — Luke Foley - unbearable LFC fan (@LukeAFoley) December 31, 2019

"A mother took this photo. Her two primary school aged sons are in the boat with her.

They're out on the #Mallacoota lake trying to stay safe from fire, it doesn't look like it - but it's daytime." ~ABC Gippsland.#bushfirecrisis #vicfires #NSWfires #Bushfires #bushfiresVIC pic.twitter.com/CqA1FgMM02 — Fiona Bateman (@feebateman) December 31, 2019

Incendi in Australia: 12 morti

I funzionari australiani hanno confermato che altre due persone sono morte a causa delle fiamme nel New South Galles.

I corpi di due uomini - che si ritiene siano padre e figlio - sono stati trovati nella città di Corbargo nel New South Galles, dove questa mattina un'enorme fiamma sta attraversando la strada principale del centro abitato. Il bilancio degli incendi in corso nel Paese è salito così a 12 vittime.

Numerosi luoghi di villeggiatura lungo la costa tra Sydney e Melbourne sono attualmente isolati dalle fiamme che avanzano da più fronti. Più di una dozzina di incendi considerati a un "livello di emergenza", secondo le autorità, in queste ore si stanno sviluppando per circa 500 chilometri in due stati australiani, tra Batemans Bay nel New South Galles a a Bairnsdale nello Stato di Victoria.

Il premier dello stato di Victoria, Daniel Andrews, ha affermato che le navi della marina militare potrebbero essere chiamate a fornire cibo, acqua ed energia alle città colpite dagli incendi, mentre la strada principale della regione - la Princes Highway - è ritenuta totalmente impraticabile ed è stata chiusa. "Alcune di queste comunità isolate sono accessibili via mare", ha spiegato Andrews.