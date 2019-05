Auto avvolta dalle fiamme: paura in autostrada

Sono stati momenti di paura sull'autostrada Torino-Piacenza. A Riva presso Chieri, non lontano da Torino, un'auto è andata a fuoco nel pomeriggio domenica 26 maggio, in direzione Torino.

L'uomo alla guida si è salvato. Quando si è reso conto del problema, il conducente ha avuto la freddezza di accostare in corsia di emergenza, poi è sceso dalla vettura e poi ha dato l'allarme. L'auto - come mostra la foto pubblicata da TorinoToday - è stata letteralmente avvolta dalle fiamme prima che l'incendio venisse spento. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Alessandria. Non è chiara la causa che ha scatenato l'incendio.