Fulmine colpisce un'azienda agricola: fienile distrutto dalle fiamme

Un vasto incendio è divampato dalla tarda serata di ieri ad Aprilia (Latina). Il rogo ha distrutto il fienile di un'azienda agricola di via Querceto. Sul posto i vigili del fuoco di Aprilia che hanno operato con l'ausilio di due autobotti provenienti da Latina.

Il fuoco ha minacciato una struttura adiacente il fienile adibita ad allevamento di suini. L'intervento tempestivo dei vigili ha scongiurato che le fiamme raggiungessero la struttura con gli animali.

Sulla base dei primi accertamenti, le cause del rogo sono da ricondurre ad un fulmine che ha colpito l'azienda agricola. Al momento dell'incendio sulla zona si stava abbattendo un violento temporale. L'intervento dei vigili del fuoco è andato avanti per tutta la notte ed è ancora in corso questa mattina.

Incendio in un'azienda agricola di Aprilia, video