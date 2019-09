Inferno in mare, barca prende fuoco: almeno 34 morti

Strage su un'imbarcazione al largo dell'isola di Santa Cruz, in California, negli Stati Uniti.

Il bilancio è terribile: sono almeno 34 le persone che hanno perso la vita a causa di un violento incendio divampato prima dell'alba, mentre tutti dormivano. Secondo quanto riferisce un'emittente locale del circuito Fox, quattro persone sarebbero riuscite a salvarsi.

L'imbarcazione, di circa 23 metri, era destinata a viaggi commerciali per appassionati di immersioni subacquee. La Guardia Costiera Usa è intervenuta con mezzi navali e aerei.

#CoastInc: @VCFD responded to boat fire off the north side of Santa Cruz Island at approximately 3:28am. @USCG helping support rescue operations for people aboard a dive boat. #ChannelIslands @USCGLosAngeles @CountyVentura @SBCOUNTYFIRE pic.twitter.com/DwoPGfBjtA