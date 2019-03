Bus di studenti incendiato, il ragazzino eroe: "Così mi sono liberato e ho chiamato i soccorsi"

Il suo nome non è stato reso noto, ma il suo coraggio ha permesso di salvare la vita agli oltre 50 bambini che questa mattina si trovavano a bordo dell'autobus sequestrato e dato alle fiamme a San Donato Milanese dal 47enne delle Autoguidovie Ousseynou Sy.

In quegli attimi convulsi e carichi di tensione il piccolo eroe è riuscito a mantenere la freddezza e a chiamare i soccorsi, evitando così che si compiesse una terribile strage. Il sequestratore, che ha detto di aver agito per vendicare i morti nel Mediterraneo, aveva preso i cellulari di tutte le persone a bordo, ma il ragazzino si è accorto che uno degli apparecchi era caduto per terra e lo ha utilizzato per chiedere aiuto quando il sequestratore era distratto, ovviamente dopo essersi liberato, non senza sforzo, delle fascette con cui erano stati legati i piccoli.

Il ragazzino eroe ha raccontato cosa è successo in quei terribili momenti ai microfoni dell'inviata di Repubblica: ''Mi sono anche fatto un po’ male, ma solo così insieme a un mio amico sono riuscito a contattare i soccorsi. Quello lì aveva già cosparso l’autobus di benzina e aveva detto che voleva ucciderci''.