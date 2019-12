Fiamme in Cile, distrutta Casa Italia: storico patrimonio della comunità italiana

Un vasto incendio ha distrutto nella giornata di ieri, domenica 8 dicembre, secondo piano ed al tetto di 'Casa Italia' a Viña del Mar, località balneare a nord di Santiago del Cile. Al momento le autorità stanno indagando sulle cause del rogo, ma le immagini che arrivano dai social sono strazianti.

Il palazzo, considerato un patrimonio architettonico della città cilena, era anche un punto di riferimento per la comunità italiana in Cile. Secondo il quotidiano locale El Observador, le fiamme avrebbero danneggiato l'80% dell'edificio: per domarle è servito l'intervento di nove mezzi dei vigili del fuoco.

Nel secolo scorso Casa Italia era diventata il centro nevralgico degli immigrati italiani che avevano deciso di trasferirsi a Santiago del Cile, rimanendo nel tempo un simbolo della comunità tricolore. L'edificio, costruito nel 1916 dalla famiglia Werner, venne acquistato dalla comunità italiana nel 1966. Da quel momento in poi fu un luogo di incontro, riunione e comunione.

Negli ultimi anni Casa Italia ha però subito un decadimento a causa dello stato di abbandono in cui versa dopo essere stata utilizzata come centro scolastico. Negli ultimi tempi era abitata da gruppi di clochard, anche se l'edificio è al centro di una battaglia legale fra l'amministrazione comunale della città, che intende demolirlo, e la comunità italiana, che ovviamente si oppone a questa decisione.