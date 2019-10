Torino, in fiamme la Cavallerizza Reale: è patrimonio Unesco

Fiamme alla Cavallerizza di Torino, storico complesso architettonico dichiarato patrimonio Unesco. Un incendio scoppiato poco prima delle 8 sta interessando il tetto dell'edificio che si trova in centro città. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme sarebbero divampate in una soffitta.

Incendio Cavallerizza Reale Torino

Non vengono segnalati feriti e si sta cercando di capire quale sia stata la causa che ha innescato il rogo.

Disagi inevitabili anche per le linee di trasporto pubblico. Per impedimento al transito, le linee 6, 18, 68 e Star1 sono state deviate su percorsi alternativi.

Cavallerizza Reale è patrimonio Unesco

La Cavallerizza Reale fa parte della cosiddetta zona di comando del capoluogo sabaudo, che unisce tutti i luoghi del potere torinese, in un affascinante unicum, dal Duomo e dal Palazzo Reale, sulla cui unione troneggia la Cappella della Sindone, fino, attraverso la lunga manica della Segreteria Reale, al Teatro Regio, all'Accademia e alla Cavallerizza Reale, nata per educare i giovani nobili, la futura classe dirigente dello Stato. Dal 1997, l'intera area è, insieme alle residenze sabaude, Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO, perché il loro insieme offre "una panoramica completa dell'architettura monumentale europea nei secoli XVII e XVIII, utilizzando lo stile, le dimensioni e lo spazio per illustrare in modo eccezionale la dottrina prevalente della monarchia assoluta in termini materiali".