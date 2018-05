Palazzo di 20 piani prende fuoco e crolla: ci sono vittime

In Brasile un violento incendio è divampato all'interno di un palazzo occupato da squatter nel centro di San Paolo. Il rogo ha provocato il successivo crollo dello stabile che, al momento, ha provocato almeno una vittima. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco brasiliani, anche se esiste la possibilità che sotto le macerie ci siano altre vittime. L'edificio di almeno 20 piani, che un tempo ospitava la sede della polizia federale, ha preso fuoco verso l'1:30 ora locale (le 6:30 in Italia) e qualche ora più tardi è crollato.

Secondo quanto riporta la Cnn, a provocare l'incendio dovrebbe essere stata una fuga di gas. C'è voluto l'intervento di 57 veicoli dei vigili del fuoco e 160 pompieri per domare le fiamme. La notizia è stata commentata anche dal governatore dello Stato, Marcio Franca: “Era una tragedia che prima o poi sarebbe accaduta. Questo immobile non aveva le minime condizioni di abitabilità. Lo Stato non avrebbe dovuto permettere che fosse occupato”.