Incendio a Hollywood, Clint Eastwood si rifiuta di evacuare: "Devo lavorare"

Eroico, non solo per fiction. Un incendio lambisce gli studios Warner Bros di Hollywood ma Clint Eastwood, 89 anni, è impegnato nelle riprese dell'ultimo film e si rifiuta di allontanarsi per continuare a lavorare. A raccontare l'episodio è il figlio dell'attore, Scott Eastwood, che su Instagram ha pubblicato il video dell'incendio.

"La sicurezza - scrive il figlio dell'attore e regista premio Oscar - ci ha detto di evacuare lo studio. Ma il mio papà 89enne ha detto 'No, stiamo bene. C'è del lavoro da fare'. Quindi siamo andati al missaggio e abbiamo guardato il nuovo film 'Richard Jewell'".