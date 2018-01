Fiamme in un hotel nel centro di Praga: quattro morti

E' salito a quattro il bilancio dei morti nell'incendio di un hotel nel centro di Praga. Altre sei sono rimaste ferite.

Le vittime del rogo dell'hotel Eurostars David sono due giovani stranieri, un 21enne tedesco e una ventenne sudcoreana, e altre due donne la cui identità non è stata ancora resa nota. I due stranieri sono morti sul posto, prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, mentre le altre due vittime sono decedute in ospedale, per le ferite riportate.

Ancora da chiarire le cause che hanno portato all'incendio dell'hotel, situato in una stradina a poca distanza dal fiume Moldava.