Incendio in una fabbrica di profumi: esplosioni e fiamme altissime

Un violento incendio è divampato nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 luglio in una fabbrica di profumi di via Papa Giovanni XXIII a Liscate (Milano), la Muller & Koster. Le fiamme, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, si sono scatenate intono alle 23.30 e hanno devastato lo stabilimento, causando diverse esplosioni e un'altissima colonna di fumo nero.

Come riporta Alessandro Gemme su MilanoToday, sul posto sono intervenuti i pompieri con oltre una ventina di mezzi, le fiamme sono state domate all'alba di sabato dopo una nottata di lavoro. In via Papa Giovanni XXIII sono intervenuti anche i tecnici dell'azienda regionale protezione ambiente (Arpa) che hanno effettuato le analisi della composizione dell'aria, ma non è stata rilevata la presenza di una nube tossica.