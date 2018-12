Rogo sul monte Serra, sospetti su un volontario dell'antincendio

C'è un fermo per l'incendio appiccato lo scorso settembre sul Monte Serra, nel Pisano. Il presunto piromane (ma ovviamente le responsabilità dovranno essere accertate dalla magistratura) è un uomo di 37 anni, volontario dell'antincendio boschivo, che avrebbe partecipato anche ad alcune fasi di spegnimento del rogo.

Il fermato è stato trasferito in carcere. I carabinieri lo hanno individuato dopo indagini fatte con metodi tradizionali, raccogliendo testimonianze e verificando ogni tipo di segnalazione giunta dal territorio colpito dal rogo. Da chiarire i motivi che hanno spinto l'uomo al terribile gesto che ha causato la devastazione di circa 1.500 ettari di boschi e oliveti.

Le indagini erano scattate immediatamente, visto che sin da subito era apparso chiaro che ci fosse la mano di un piromane dietro un rogo divampato in una serata ventosa che aveva reso molto complicate le operazioni di spegnimento.

La Procura aveva aperto un fascicolo contro ignoti e le indagini, che si erano avvalse anche di intercettazioni telefoniche, avevano portato a stilare una lista di sospettati che in passato erano stati coinvolti o monitorati su episodi simili. Erano stati valutati anche gli interessi che avrebbero potuto celarsi dietro la distruzione di un territorio, dai ricchi incarichi sulla bonifica ad altre attività economiche che avrebbero potuto trarre giovamento dalle conseguenze dell'incendio.

Oggi la possibile svolta in un caso che per giorni a fine settembre aveva tenuto con il fiato sospeso non solo gli abitanti delle zone colpite, molti dei quali evacuati, ma l'intera provincia, ferita nell'assistere allo spettacolo del 'suo' monte devastato.