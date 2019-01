Inferno nello ski resort: ci sono vittime

Dramma in uno ski resort di Courchevel, nota località sciistica situata nel dipartimento francese della Savoia. Un vasto incendio è divampato nella struttura, causando la morte di almeno due persone e il ferimento di altre 22.

Secondo quanto racconta il quotidiano locale Le Dauphine, che riporta una nota della prefettura, nell'edificio distrutto dalle fiamme alloggiavano soprattutto lavoratori stagionali.

2 morti e 22 feriti, 4 gravi, nell’incendio di un edificio a #Courchevel #Francia, noto resort montano. pic.twitter.com/0AA96Ujp4Q — Jeanne Perego (@jeperego) 20 gennaio 2019

Le autorità fanno sapere inoltre che delle 22 persone ferite, quatto sono in condizioni gravi, mentre le altre 18 non destano particolari preoccupazioni. Non sono ancora note le cause del rogo.