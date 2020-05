Incendio nel reparto di terapia intensiva: morti 5 malati di Covid-19 a San Pietroburgo

Il bilancio è pesantissimo. Cinque pazienti che erano malati di Covid-19 sono morti in un incendio scoppiato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Giorgio di San Pietroburgo, in Russia. La causa della morte sarebbe l’inalazione di monossido di carbonio e delle sostanze derivate dalla combustione di plastica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In base a prime parziali ricostruzioni, a innescare il rogo sarebbe stato il sovraccarico di un ventilatore per la respirazione artificiale. E' stata aperta un’indagine per accertare il rispetto delle norme di sicurezza e antincendio nella struttura ospedaliera. A causa del rogo, che è stato circoscritto, sono stati evacuati 150 tra pazienti e personale medico.