Pizzeria in fiamme, paura nella notte a Cagliari

Le immagini sono impressionanti: le fiamme hanno completamente avvolto la struttura. Grosso incendio nella pizzeria “Scaccomatto y sueno”, un locale molto frequentato, a Cagliari. L'incendio è scoppiato intorno all'una del mattino, nella notte tra martedì e mercoledì, in via Darwin. Nessun ferito.

Pochi minuti dopo l'allarme i Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto con 5 automezzi. Il locale è stato completamente avvolto dalle fiamme. Le cause del rogo sono in fase di accertamento. Le operazioni di spegnimento del fuoco sono andate avanti per ore. Poi la messa in sicurezza della struttura, scrive Casteddu Online:

Tanta la paura per chi vive nelle palazzine a ridosso del bocciodromo

Incendio Pizzeria "Scacco Matto" a Cagliari: video