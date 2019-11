A fuoco deposito di materiali plastici, il sindaco: "Non uscite di casa"

E' andato a fuoco un deposito di materiali plastici a San Pietro in Gu (Padova). Un'imponente colonna di fumo nero dalle 7.30 si è alzata dalla grande area che ospita la Rotogal Snc. Il deposito del colosso leader nella produzione di nastri adesivi è stato avvolto dalle fiamme.

I pompieri sono intervenuti in forze per arginare il rogo, che fa temere seri danni ambientali perché la ditta lavora anche con materie plastiche e colle. Dopo ore di lavoro il rogo è domato.

In fiamme da questa mattina il deposito di materiali plastici a San Pietro in Gu (PD): squadre di #vigilidelfuoco impegnate per evitare la propagazione#13novembre 12:00 pic.twitter.com/GSi1IteaBL