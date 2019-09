Incendio sul traghetto diretto a Venezia, in 600 evacuati nel porto di Igoumenitsa

Più di 600 persone sono state evacuate nel porto greco di Igoumenitsa dal traghetto Olympic Champion dopo che l'imbarcazione - diretta a Venezia - ha preso fuoco.

Secondo quanto riferiscono i media locali l'incendio sarebbe scoppiato dopo la partenza del traghetto in servizio tra Corfù e Venezia. L'imbarcazione è immediatamente rientrata in porto alle 5:20 di oggi per l'evacuazione.

Il rogo è stato domato con il sistema anti-incendio automatico. A bordo del traghetto c'erano 538 passeggeri, 75 membri dell'equipaggio e 293 veicoli.