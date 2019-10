Incendio sul treno, muoiono decine di passeggeri: è strage in Pakistan

Decine di persone sono morte e altre sono rimaste ferite nell'incendio che ha distrutto un treno passeggeri in Pakistan. Il rogo ha avvolto due vagoni del treno, un Tezgam Express, in viaggio da Karachi a Rawalpindi, nella provincia del Punjab nel Pakistan nordorientale, ha reso noto l'agente della polizia distrettuale di Rahim Yar Khan, Ameer Taimoor.

L'incendio è stato originato dall'esplosione di una bombola a gas su un vagone, usata da alcuni passeggeri per cucinare, come ha detto il ministro delle Ferrovie Shaikh Rashid Ahmed.

#Pakistan: At least 65 killed in massive fire on moving train after a canister exploded pic.twitter.com/vwPww9PRa7 — Doordarshan News (@DDNewsLive) October 31, 2019

Pakistan, incendio sul treno: è strage di passeggeri

Le vittime al momento sono 65 ma si teme che il bilancio possa ulteriormente aggravarsi, in quanto i soccorritori stanno continuando a estrarre cadaveri dalle macerie, come ha detto alla Xinhua Baqir Hussain, funzionario del servizio statale di emergenza 'Rescue 1122'. Secondo fonti ufficiali citate dai media locali, scrive la BBC, molte delle vittime sono morte nel tentativo di saltare dal treno avvolto dalle fiamme.

Tre gli ospedali di Rahim Yar Khan e di Bahawalpur che sono stati messi in stato di emergenza e che stanno ricevendo i feriti, ha spiegato. Ai soccorsi sta partecipando anche l'esercito, oltre a squadre di medici e paramedici, mentre un elicottero dell'aviazione è sul luogo dell'incidente per evacuare i feriti più gravi. In ognuno dei due vagoni incendiati viaggiavano circa 76 persone.