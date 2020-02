Aereo finisce fuori pista, si spezza e va a fuoco: tutti salvi

Sarebbero tutti salvi i 177 passeggeri a bordo dell'aereo finito fuori pista a Istanbul. Un vero e proprio miracolo perché l'aereo si sarebbe spezzato in tre parti per poi prendere fuoco.

L'aereo appartiene alla compagnia Pegasus ed è finito fuori pista al momento dell'atterraggio all'aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul. L'aereo era decollato da Smirne con a bordo 177 passeggeri: 52 secondo l'ultimo bilancio il numero delle persone rimaste ferite.

Lo riporta il sito del quotidiano 'Sabah', precisando che sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e le squadre di soccorritori. Come mostrano le immagini alcuni passeggeri sono stati fatti evacuare attraverso le ali dell'aereo.

I feriti più gravi sono stati portati nei vicini ospedali, ma incredibilmente non si registrano vittime.

İstanbul Sabiha Gökçen’de Pegasus Havayolları’na ait bir yolcu uçağı pistten çıktı ve yanmaya başladı pic.twitter.com/cm7bKA80MO — Ata Benli (@atabenli) February 5, 2020

In alcuni video che circolano su twitter si vedono in passeggeri mentre lasciano il sedime aeroportuale a bordo dei bus del terminal, insanguinati e scossi.

İzmir İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı, Marmara Denizi üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmeye çalışırken pistte tutunamayarak yola savrulmuş ve üçe bölünen uçaktan ilk kurtarılan yolcular... pic.twitter.com/hycocd6yTn — © Uğur Onur U®han (@uguronururhan) February 5, 2020

Il ministro dei trasporti Cahit Turhan ha dichiarato che alcuni passeggeri sono rimasti feriti. L'incidente dopo un "duro atterraggio" anche a a causa dei forti venti e precipitazioni che stavano colpendo la città del Bosforo.

A bordo dell'aereo erano presenti 177 passeggeri oltre a 8 membri dell'equipaggio. Tutti i voli in decollo e atterraggio all'aeroporto di Istanbul Sabiha Gökçen sono stati sospesi.

L'aereo si è fermato a pochi metri da una superstrada che circonda il sedime aeroportuale. All'aeroporto Sabiha Gokcen, il secondo scalo per importanza di Istanbul, sono arrivati diversi vigili del fuoco e operatori sanitari. Non è il primo problema in cui incappa un aereo della Pegasus, che nello stesso scalo era già uscito di pista: allora il Boeing 737-800 finì la sua corsa sull'erba e i 164 passeggeri a bordo riuscirono a uscire servendosi degli scivoli d'emergenza.